На Украине два телеканала показали новогоднее обращение Порошенко вместо Зеленского

Два украинских телеканала, которые ранее принадлежали Петру Порошенко, в новогоднюю ночь показали его поздравление народу вместе с видео действующего главы государства Владимира Зеленского. Речь идет о телеканалах "Прямой" и "Пятый".
В своем видео Порошенко напомнил о 30-летии независимости Украины и помощи военным, об "агрессии" России и коронавирусе. Вместе с бывшим главой государства к народу обратилась его жена Марина.
Напомним, что в ноябре 2021 года Порошенко продал оба телеканал после вступления в силу "закона об олигархах". Сейчас ими владеют журналисты.
Ранее мы писали о том, что новогоднее обращение Зеленского взбесило украинцев.
Видео: YouTube / 5 канал
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