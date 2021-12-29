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На Украине два телеканала показали новогоднее обращение Порошенко вместо Зеленского

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Оба канала ранее принадлежали экс-главе государства.

Два украинских телеканала, которые ранее принадлежали Петру Порошенко, в новогоднюю ночь показали его поздравление народу вместе с видео действующего главы государства Владимира Зеленского. Речь идет о телеканалах "Прямой" и "Пятый".

В своем видео Порошенко напомнил о 30-летии независимости Украины и помощи военным, об "агрессии" России и коронавирусе. Вместе с бывшим главой государства к народу обратилась его жена Марина. 

Напомним, что в ноябре 2021 года Порошенко продал оба телеканал после вступления в силу "закона об олигархах". Сейчас ими владеют журналисты. 

Ранее мы писали о том, что новогоднее обращение Зеленского взбесило украинцев. 

Видео: YouTube / 5 канал

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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