Новогоднее обращение Зеленского взбесило украинцев

Украинские журналисты и политики раскритиковали новогоднюю речь президента Владимира Зеленского, который сообщил о победах спортсменов, учителей и врачей, хотя по мнению людей представители этих профессий увольняются и покидают страну в поиске более комфортных условий жизни.

Журналистка Ольга Палий назвала двадцатиминутную речь главы государства неприлично длинной. Бывший министр социальной политики Андрей Рева написал, что Зеленскому нечего сказать людям, поэтому он скрывается за лживыми данными о высокой зарплате учителей и врачей.

Реальность: 66 тысяч врачей и медицинских работников уехали с Украины, еще почти 34 тысячи медработников уволились за 2020-й — первый квартал 2021 года. <…> Просто лги, лги нагло, обезоруживай оппонентов своей наглостью. Не ведутся? Не теряйся. Сыпани им песком в глаза

Андрей Рева

Также слушателей возмутили слова Зеленкского о том, что сборная Украины по футболу проиграла Англии, "чтобы не портить отношения со стратегическим партнёром". Была ли это шутка или президент указал на договорной характер футбольного матча, не уточняется.

Видео: Telegram / Zelenskiy / Official