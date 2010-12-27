На Тихорецком проспекте самовольно построили велодорожку‍

ГАТИ обнаружила правонарушение и наказало подрядчика.

ГАТИ выставила штраф компании, которая незаконно создала велосипедную дорожку на Тихорецком проспекте. В пресс-службе надзорного ведомства рассказали, что факт данного правонарушения действительно установлен. Строительство произведено по нечетной стороне дороги, начиная от Светлановского проспекта. Выделенная трасса для велосипедистов тянется по направлению к Северному проспекту.

По данным ГАТИ, в отношении подрядчика возбуждено административное дело. Компания "Городской центр управления парковками СПб" также являлась одновременно и исполнителем, и заказчиком работы. В ближайшее время руководство организации должно выплатить возмещение ущерба. Размер штрафа составит от 300 тысяч до одного миллиона рублей.

До полного устранения нарушений ситуация будет находиться под контролем.

Напомним, что Александр Кержаков приехал в Петроградский суд разводиться.

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