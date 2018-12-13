Возгорание удалось ликвидировать своими силами до приезда пожарных.

Сегодня утром на Талиннском шоссе загорелся автомобиль. На кадрах, которые нам прислал очевидец видно, что загорелась бело-серая иномарка, определить модель которой не представляется возможным. У машины выгорела передняя часть и моторный отсек. В момент возгорания на парковочной зоне не было автомобилей, так что соседние транспортные средства не пострадали. Возгорание удалось ликвидировать своими силами до приезда пожарных. На помощь пришли сотрудники гипермаркета Лента и принесли 8 огнетушителей.

Ранее на Piter TV мы сообщали о том, что иномарка протаранила крыльцо цветочного магазина на Почтамтской улице. Кадры с места происшествия появились в сети.