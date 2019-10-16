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На Светлановском проспекте из-за короткого замыкания загорелся троллейбус

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Над общественным транспортом поднялись клубы дыма.

Вечером 16 октября на севере Петербурга загорелся троллейбус. Оперативное видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV. 

По словам корреспондента, внутри транспорта находятся люди. Троллейбус № 13 остановился напротив торгового центра "Сампо". На кадрах видно, что в салоне произошло задымление. 

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, в троллейбусе произошло короткое замыкание в высоковольтном щите токоприемника. Пассажиры покинули салон до прибытия. Сведений о пострадавших не поступало. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в "Ленэнерго" объяснили моргание света на Петроградке

Видео: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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