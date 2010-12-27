В "Ленэнерго" объяснили моргание света на Петроградке

Неполадки начались после 15.00.

Днем 16 октября у многих петроградцев в домах и офисах замигал свет после 15.00. О неполадках с интервалом в секунды горожане сообщили Piter.TV.

В пресс-службе "Ленэнерго" нам ответили, что стало причиной световой "морзянки".

"Было технологическое нарушение на кабельной линии, мы его устранили. Это нарушение не привело к отключению потребителей. Если у некоторых жильцов остались проблемы с электроснабжением, то им нужно обратиться в свою управляющую компанию", – сказали в "Ленэнерго".

В компании отметили, что остаточные проблемы могли возникнуть у домов, которые обслуживаются недобросовестными компаниями. В случае аварии переключение энергии происходит автоматически без задержек.

А "умный свет" поможет автомобилистам Ленобласти.

Фото: Piter.TV