"Умный свет" поможет автомобилистам Ленобласти

Дорожники Ленинградской области до конца года автоматизируют управление наружным освещением на региональных трассах во Всеволожском, Тосненском, Подпорожском, Сланцевском и Лодейнопольском районах в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Дорожники Ленинградской области до конца года автоматизируют управление наружным освещением на региональных трассах во Всеволожском, Тосненском, Подпорожском, Сланцевском и Лодейнопольском районах в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Умная" система АСУНО сама контролирует работу линий электроосвещения и оповещает дорожные службы о сбоях в напряжении, коротких замыканиях, неисправности светильников и несанкционированных подключениях. Кроме того, АСУНО позволяет быстро обнаруживать места обрывов линий электроосвещения и быстро устранять неполадки. Это особенно важно зимой и осенью, когда рано начинает темнеть.

По заказу ГКУ "Ленавтодор" свет "поумнеет" в Новом Токсово, Куйвозях, Верхних Осельках, Сертолово, Лупполово, Дранишниках, Костуе, Заяцкой, Засосье, Загорье и Свирьстрое.

Центр управления АСУНО размещён на базе диспетчерской службы "Ленавтодора". В прошлом году, в рамках пилотного проекта, система была внедрена на 61 линии электроосвещения в Волховском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском, Кировском, Кингисеппском, Приозерском, Тосненском и Подпорожском районах.

Общая протяженность задействованных линий составит 130 километров. С помощью АСУНО "Ленавтодор" централизует управление всем наружным освещением на областных дорогах.

Источник: пресс-служба ЛО