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На Светлановском проспекте упавшее старое дерево повредило две легковушки
Сегодня, 12:38
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arteliseev

На Светлановском проспекте упавшее старое дерево повредило две легковушки

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Из-за сильного ветра на машины упало большое дерево. Людей рядом не оказалось.

В субботу, 26 октября, ветер повалил деревья на автомобили марки "Хонда" и "Форд" . Об этом сообщили в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Инцедент произошел во дворе дома 91 на Светлановском проспекте. Как видно на фотографиях, крупные растения серьезно повредили иномарки. У автомобиля "Форд" полностью выбито заднее стекло. Пострадавших нет. 

Ранее мы публиковали видео, на котором видно, как трамвай задавил девушку.

Фото: vk.com / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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