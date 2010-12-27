На Светлановском проспекте упавшее старое дерево повредило две легковушки

Из-за сильного ветра на машины упало большое дерево. Людей рядом не оказалось.

В субботу, 26 октября, ветер повалил деревья на автомобили марки "Хонда" и "Форд" . Об этом сообщили в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Инцедент произошел во дворе дома 91 на Светлановском проспекте. Как видно на фотографиях, крупные растения серьезно повредили иномарки. У автомобиля "Форд" полностью выбито заднее стекло. Пострадавших нет.

Ранее мы публиковали видео, на котором видно, как трамвай задавил девушку.

Фото: vk.com / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".