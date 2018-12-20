О пострадавших не сообщается.

Вечером 12 января в Петербурге на Свердловской набережной столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.tv.

Участок дороги, где столкнулись транспортные средства, парализовало. Отметим, что после метели и снегопада, прошедшего накануне, дороги изрядно замело. Очевидцы успели заснять лишь малую часть аварии, поэтому кто прав, кто виноват - увидеть трудно.

О пострадавших не сообщается.

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Видео: Piter.tv