За ночь из Петербурга вывезли 57 тысяч кубометров снега

В работе было задействовано 1154 машины

За последние сутки коммунальные и дорожные службы избавили Петербург от 57 тысяч кубометров снега. Соответствующая информация появилась на официальном сайте от Комитета по благоустройству города.

По данным ведомства, вывоз был организован во всех районах города, и в работе было задействовано 1154 машины. Сбор снег был организован во всех районах города. Помимо этого от снега также была очищена Дворцовая площадь. На главной площади города 20 самосвалов большой вместимости работали не один час.

В Комитете рассказали, что снег с ключевых и загруженных улиц вывозят преимущественно в вечернее и ночное время, чтобы не ухудшать ситуацию с пробками на дорогах. Всего в Петербурге работают 18 снегоприемных и снегоплавильных пунктов.

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Фото: gov.spb.ru