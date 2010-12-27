На Суздальском шоссе красная "Рено" сбила молодого человека

Мужчина чудом остался жив.

Вечером 7 августа, на Суздальском шоссе напротив дома 24, иномарка сбила молодого человека. По словам очевидцев, авария произошла из-за того, что мужчина очень торопился на общественный транспорт.

Сбили парня, бежал сломя голову на автобус и не успел, рассказывает автомобилист.

По словам прохожих, пострадавшему от столкновения сильно повезло. Очевидцы сразу же вызвали медиков. На данный момент мужчне оказывают помощь первой необходимости.

На снимках, которыми поделились автовладельцы видно, что красному "Рено", который сбил молодого человека, сильно досталось. На капоте есть красуется вмятина,а у водителя легкий шок.

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Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК