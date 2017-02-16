Велосипедист из Петербурга пойдет под суд из-за сбитой пенсионерки

Прокуратура Выборгского района утвердила обвинительное заключение.

Велосипедист, сбивший в Петербурге пенсионерку, пойдет под суд. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Прокуратура Выборгского района утвердила обвинительное заключение по делу велосипедиста, сбившего на тротуаре женщину. По версии следствия, обвиняемый ехал на велосипеде по проспекту Энгельса. Мужчина не справился с управлением и наехал на тротуаре на пенсионерку. В результате аварии пожилая женщина получила тяжелые телесные повреждения.

Сейчас уголовное дело в отношении велосипедиста направили мировому судье для рассмотрения по существу.

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