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На Суворовском проспекте пожарный гидрант устроил полив улицы холодной водой
Сегодня, 22:35
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

На Суворовском проспекте пожарный гидрант устроил полив улицы холодной водой

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Авария произошла из-за технического нарушения.

Стало известно, что в пятницу вечером, 17 декабря, на Суворовском проспекте около дома №32 из пожарного гидранта по проезжей части разлилась холодная вода. Об этом рассказали в пресс-службе ГУП "Водоканал Петербурга".

Авария произошла из-за технического нарушения. Специалисты "Водоканала" через 30 минут ликвидировали сбой. Информация и разливе воды поступила в 21.15, спустя 15 минут на место прибыла бригада "Водоканала", и в 21.45 вытекание локализовали.

В "Водоканале" подчеркнули, что это не было прорывом, все сети целы, а вся вода ушла в систему водоотведения. Отметим, что все абоненты обеспечены водоснабжением.

Ранее "Это прорыв!": сколько коммунальных разливов насчитали в Петербурге в декабре.

Фото: pexels
 

Теги: гидрант суворовский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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evovles
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