На Суворовском проспекте пожарный гидрант устроил полив улицы холодной водой

Авария произошла из-за технического нарушения.

Стало известно, что в пятницу вечером, 17 декабря, на Суворовском проспекте около дома №32 из пожарного гидранта по проезжей части разлилась холодная вода. Об этом рассказали в пресс-службе ГУП "Водоканал Петербурга".

Авария произошла из-за технического нарушения. Специалисты "Водоканала" через 30 минут ликвидировали сбой. Информация и разливе воды поступила в 21.15, спустя 15 минут на место прибыла бригада "Водоканала", и в 21.45 вытекание локализовали.

В "Водоканале" подчеркнули, что это не было прорывом, все сети целы, а вся вода ушла в систему водоотведения. Отметим, что все абоненты обеспечены водоснабжением.

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Фото: pexels

