8 сентября на Солнце произошла третья мощная вспышка

8 сентября 2017 года Солнце выбросило третья вспышку, которую посчитали самой сильной.

8 сентября 2017 года на солнце произошла новая сильнейшая вспышка. Случилось это в 11.00 утра, напомним, что это уже третий мощный взрыв за последние три дня. Последней вспышке присвоили X класс, он считается самым высшим.

В последнее время на Земле заметна магнитная буря, что подтверждают ученые. Ее сила занимает предпоследнее место по шкале. Это значительно поменяло расчеты, которые были указаны учеными. В связи с этим, в Канаде наблюдаются яркие полярные сияния. Отметим, что Канада сейчас находится в ночной стороне планеты.

Напомним, что первые выбросы произошли 6 и 7 сентября, они считаются сильнейшими за последние 12 лет. Вспышка энергии происходит из-за слияния двух разных групп солнечных пятен.