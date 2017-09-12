Должники с Софийской расплатились с долгами по коммуналке, чтобы вернуть телевизоры

Приставы заставили должников по коммунальным платежам оплатить все платежки. Подстегнули их арестом телевизоров, стиральных машин и прочего.

Сотрудники службы судебных приставов из Фрунзенского района смогли убедить жителей трех домов на Софийской улице оплатить долги по коммуналке. Пристав отправился на коммунальный рейд по проблемным горожанам. У него в работе находилось сразу несколько производств по взысканию задолженности по ЖКУ.

Должники не торопились добровольно погашать счета. При этом никто из них не был официально трудоустроен и не имел счетов в банках. Поэтому приставу осталось только одно: арестовывать их имущество. Он собрал коллекцию стиральных машин, телевизоров и прочей техники. Все предметы передали на ответственное хранение.

Эти меры неплохо замотивировали горожан. За три дня на счет приставов поступило около 800 тысяч рублей. Все платежи были от оставшихся без техники должников.