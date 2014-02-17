На Софийской в ДТП с каршерингом пострадал подросток

Ребенка доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Колпино, в котором пострадал подросток. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Предварительно, накануне днем на Софийской улице столкнулись каршеринг Chery Arrizo под управлением 19-летнего водителя и машина Lada Largus 39-летнего мужчины из Азербайджана.

В результате травмы получили водитель отечественного авто и его 14-летний сын, их госпитализировали в больницы в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства аварии выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что контейнеровоз врезался в грузовик в Тосненском районе. Водитель погиб.

Фото: Piter.TV