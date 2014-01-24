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На Софийской столкнулись "Камаз" и две "легковушки"
Сегодня, 11:34
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На Софийской столкнулись "Камаз" и две "легковушки"

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Управлявший Mazda и его 21-летний пассажир пострадали.

Устанавливаются обстоятельства ДТП на Софийской улице. Об этом рассказали в Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти. 

Накануне вечером произошла авария с участием автомобиля "Камаз" и двух "легковушек". Установлено, что 38-летний водитель грузовика при выполнении разворота не занял крайнее левое положение на проезжей части. Это привело к столкновению с машиной Mazda, которую вел 23-летний мужчина. Последнее авто врезалось в Renault 35-летнего водителя. 

Управлявший Mazda и его 21-летний пассажир пострадали, их госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести. 

Ранее мы сообщили о том, что в аварии на Выборгской набережной с двумя авто пострадали трое. Передние части машин получили серьезные повреждения.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти

Теги: дтп, софийская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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