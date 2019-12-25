На Шуваловском проспекте построят новую школу

На Шуваловском проспекте построят новую общеобразовательную школу.
Соответствующая документация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.
На работы по завершению здания школы предполагается выделить почти 874 миллиона рублей из бюджета Санкт Петербурга. Она рассчитана на 550 школьников, расположена будет в южной части квартала 75А района Каменка.
Лимит финансирования на 2020 год – около 500 миллионов рублей, а на 2021 году – 374 миллиона рублей.
Здание школы будет состоять из трех частей разной этажности. В двухэтажном спортивном блоке на 1 этаже предусмотрен зал бассейна с двумя чашами.
Ранее Piter.tv сообщало о том, что Мишустин освободил от должности замминистра связи, ответственного за развитие почты.
Фото: Pixabay.com
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