На Шуваловском проспекте построят новую школу

Стоимость работ – порядка 874 млн рублей

На Шуваловском проспекте построят новую общеобразовательную школу.

Соответствующая документация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

На работы по завершению здания школы предполагается выделить почти 874 миллиона рублей из бюджета Санкт Петербурга. Она рассчитана на 550 школьников, расположена будет в южной части квартала 75А района Каменка.

Лимит финансирования на 2020 год – около 500 миллионов рублей, а на 2021 году – 374 миллиона рублей.

Здание школы будет состоять из трех частей разной этажности. В двухэтажном спортивном блоке на 1 этаже предусмотрен зал бассейна с двумя чашами.

Ранее Piter.tv сообщало о том, что Мишустин освободил от должности замминистра связи, ответственного за развитие почты.

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