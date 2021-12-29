На Северо-Западе почти в два раза увеличился объём оплат проезда на транспорте через каналы Сбербанка

За 11 месяцев 2021 года жители региона отдали за проезд 5,4 млрд рублей.

Почти в два раза увеличился объем оплаты проезда в транспорте на Северо-Западе через каналы Сбербанка. За 11 месяцев 2021 года жители региона перевели через устройства самообслуживания, мобильное приложение Сбербанк Онлайн и банковские карты 5,4 млрд рублей. В 2020 году эта цифра составила 2,8 млрд рублей.

В числе регионов-лидеров по использованию каналов Сбера оказались Петербург и Ленобласть (3,9 млрд рублей). Далее следуют Калининградская (252 млн рублей) и Новгородская области (237 млн рублей).

Мы уже не первый год наблюдаем рост интереса жителей Северо-Запада именно к дистанционному пополнению проездных и безналичной оплате проезда в транспорте. Поэтому продолжаем развивать удаленные форматы обслуживания: регулярно оснащаем новые борты валидаторами для приема платежей, совместно со СберТройкой в прошлом году запустили два крупных проекта в Петрозаводске и Сосновом Бору. Также при участии Сбера был перезапущен транспортный проект "Волна Балтики" в Калининграде Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Фото: пресс-служба Сбера