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На Северном проспекте создадут боковой проезд от улицы Есенина до проспекта Художников
Сегодня, 17:00
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На Северном проспекте создадут боковой проезд от улицы Есенина до проспекта Художников

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На совещании отметили, что модернизация нужна и существующим дорожным сетям.

Правительство Петербурга утвердило проект планировки территории в Выборгском районе. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба Смольного.

Власти намерены создать боковой проезд от улицы Есенина до проспекта Художников. Таким образом, территория будет подключена к Северному проспекту. Кроме того, в планах построить боковой карман справа по ходу движения в сторону проспекта Культуры.

Снижение нагрузки на существующую сеть - все это работает на безопасность движения и комфортное передвижение по городу.

Александр Беглов, губернатор Петербурга.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что Шуваловский проспект продлят за 2 млрд рублей. 

Фото: Piter.tv

Теги: боковой проезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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