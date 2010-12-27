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На Севере Петербурга загорелся трамвай
Сегодня, 17:45
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nadiputintseva
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На Севере Петербурга загорелся трамвай

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Возгорание ликвидировала женщина, до приезда пожарных.

3 декабря около 17:00 на проспекте Сизова загорелся трамвай, сообщают очевидцы.

На Севере Петербурга загорелся трамвай

Ликвидировать возгорание успели до приезда пожарных машин. Пользователи соцсетей не упустили возможность отметить смелость женщины, которая быстро справилось с происшествием.

На Севере Петербурга загорелся трамвай

вот уж точно и в горящую избу, и в горящий трамвай!!!

По предварительной версии в трамвае загорелась печка. Некоторые же предполагают, что туда могли попасть фантики и бумажки некультурных пассажиров, которые любят оставить мусор под сидушкой. 

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: загорелся трамвай , пожар , происшествия
Категории: Новости СПб Происшествия

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