В Выборгском районе петербуржцы тушили загоревшийся трамвай снежками 

Причина возгорания пока не установлена.

Во вторник, 19 февраля, в Выборгском районе прямо на ходу загорелся троллейбус. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Инцидент произошел на проспекте Энгельса, когда общественный транспорт двигался в сторону станции метрополитена "Удельная". Так, горожане заметили, что из одного из вагонов валят клубы черного дыма. Петербуржцы не растерялись, выбежали на улицу и начали закидывать место возгорания снежками. Удивительно, но такое решение помогло потушить троллейбус.

В данный момент устанавливается причина возгорания.

Очевидцы отмечают, что из-за происшествия на этом участке дороги собралась внушительная пробка.

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Фото: ДТП и ЧП ПЕТЕРБУРГ/вк