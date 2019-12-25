На Сенатской площади появился Беглов в образе из "Бриллиантовой руки"

При этом автор работы настаивает, что все совпадения абсолютно случайны.

В ночь на пятницу, 24 июля, на Сенатской площади в Петербурге появилось изображение персонажа, похожего на актера Анатолия Папанова из фильма "Бриллиантовая рука". Экранный образ Лелика дополняет цитата из картины – "А у вас ус отклеился".

В исполненном изображении угадываются черты губернатора города Александра Беглова, однако в комментариях к записи автор работы – художница Lislub – настаивает, что все совпадения абсолютно случайны. Само изображение появилось в ее инстаграм-аккаунте. Piter.tv попросил автора стрит-арта рассказать о посыле своей работы.

Да, тут одна история хлеще другой – про бары, последнее – про сокращение работников театров и музеев, при этом некое "театральное дефиле" с гос.бюджетом в дцать лямов. Как говорится – "куй железо , не отходя от кассы" – рассказала художница.

По состоянию на утро пятницы работники коммунальных служб оперативно постарались убрать наклеенное изображение, но напоминание об образе все равно осталось.

Фото: предоставлено автором, Piter.tv