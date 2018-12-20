На Рихарда Зорге мужчина получил травму головы

Петербуржец был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В результате конфликт между двумя мужчинами в Красносельском районе петербуржец оказался в больнице с травмами головы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как стало известно, 10 января у дома номер 12 по улице Рихарда Зорге два мужчины повздорили и решили выяснить отношения на кулаках. В ходе драки один из участников потасовки получил ушиб головного и был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. После осмотра второго дебошира забрали в полицию, где против него возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья". Его отпустили под подписку о невыезде.

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