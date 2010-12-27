Полиция задержала подозреваемого в краже мобильников и банковской карты

Рецидивист похитил имущество магазина мобильной связи.

Накануне полицейские Гатчинского района Ленинградской области задержали подозреваемого в ограблении магазина на Пулковском шоссе, сообщает прусс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области.

Известно, что в правоохранительные органы обратился администратор магазина. Мужчина рассказал, что вовремя проведения инвентаризации недосчитались 4 мобильных телефонов и банковской карты, с которой сняли около 165 тыс. рублей. Заявитель указала, что общий ущерб составил 205 тыс. рублей.

Оперативники смогли выйти на след грабителя. По подозрению в содеянном задержали ранее судимого 25-летнего местного жителя. По факту случившегося ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что пилот экстренно посадил самолет, летевший в Петербург, из-за задымления салона.