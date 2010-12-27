Пилот экстренно посадил самолет, летевший в Петербург, из-за задымления салона

Оказалось, что один зи пассажиров не отказался от курения на борту.

Самолет из московского "Внуково" в петербургский "Пулково" задержался на два часа из-за нерадивого пассажира, который не смог отказать себе в удовольствии от курения. Мужчина решил незаметно подымить в туалете лайнера, но датчик "сдал" нарушителя.

Об инциденте сообщили очевидцы. Они рассказали, что рейс DP522 должен был приземлиться около 22 часов вечера 23 апреля, однако, произошла серьезная задержка. На борту лайнера произошло задымление. Пилот принял решение посадить воздушное судно. Выяснилось, что причиной экстренной посадки стал один из пассажиров с сигаретами. Его передали в руки правоохранительных органов. Оперативники установили, что злоумышленник является жителем Ростова-на-Дону.

В отношении гражданина составлен административный протокол.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

