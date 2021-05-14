На Пулковской улице садовники начали обрезать полувековые тополя

Чтобы продлить жизнь растению обрезаются его кроны. Такая процедура проводится после достижения деревьями десятилетнего возраста.

В четверг, 10 марта, специалисты садово-паркового "Южное" приступили к омолаживающей обрезке 25 полувековых тополей на Пулковской улице.

Как рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству, деревьям уже более 50 лет. Чтобы продлить жизнь растению обрезаются его кроны. Такая процедура проводится после достижения деревьями десятилетнего возраста.

Ранее на стрелке Васильевского острова садовники приступили к стрижке деревьев. Придают форму деревьям обычно в феврале-марте, когда они находятся в зимней спячке. После пробуждения спящие почки начинают формировать новые побеги.

Фото: комитет по благоустройству