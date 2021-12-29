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На стрелке Васильевского острова садовники приступили к стрижке деревьев
Сегодня, 21:30
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На стрелке Васильевского острова садовники приступили к стрижке деревьев

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Придают форму деревьям обычно в феврале-марте, когда они находятся в зимней спячке. После пробуждения спящие почки начинают формировать новые побеги.

В пятницу, 11 февраля, садовники начали формовочную обрезку крон деревьев на стрелке Васильевского острова. Об этом рассказали в комитете по благоустройству Петербурга. 

Всего подстригут 19 лип, 1 дуб и 1 каштан. Согласно рекомендации КГИОП, кронам 17 деревьев придадут кубическую форму, а 4 дерева по краям разрыва "зеленой подковы" получат округлую форму кроны. Так, формы крон повторят геометрию набережной стрелки.

Придают форму деревьям обычно в феврале-марте, когда они находятся в зимней спячке. После пробуждения спящие почки начинают формировать новые побеги.

Ранее мы писали, что в этом году в Петербурге высадят более 4,5 млн летних цветов. Всего в этом году садовники планируют посадить более 5,4 млн цветов.

Фото: Вконтакте / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

Теги: васильевский остров, деревья, стрижка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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