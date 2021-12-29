В этом году в Петербурге высадят более 4,5 млн летних цветов

Всего в этом году садовники планируют посадить более 5,4 млн цветов.

Садовники комитета по благоустройству начали продумывать, как будет выглядеть Петербург летом. Известно, что город украсят более 4,5 млн летних цветочных растений. Самыми популярными из них являются бегония, петуния, цинерария, агератум, колеус, лобелия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего в этом году садовники планируют посадить более 5,4 млн цветов. В октябре-ноября специалисты планируют высадить 246,3 тысяч луковиц тюльпанов и более 41 тысячи луковиц аллиума, нарциссов, мускари, крокусов, сцилл, пушкинии, белоцветника, эритрониума и хионодоксы. Они также украсят город весной 2023 года.

В уходящем году было посажено 11,5 тысяч деревьев и почти 72 тысяч кустарников и 5 млн цветов. Особенно пользовались популярностью декоративный лук, медуница, седум, котовник, лабазник, осока, лиатрис, тимьян, щучка, шалфей и кровохлебка.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга