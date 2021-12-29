Специалисты дали положительную оценку летнему озеленению Петербурга в условиях жары

За год высадили 5 млн цветов.

Озеленению Петербурга дали оценку. Общественный совет в области дорожного, садово-паркового и лесного хозяйства города положительно высказался о работе садовников комитета по благоустройству. Высокую оценку получило цветочное оформление, которое создавалось в условиях аномальной жары.

Всего в уходящем году было посажено 11,5 тыс. деревьев и почти 72 тыс. кустарников, отремонтировано 67 га газонов, а также 5 млн цветов. В этом году использовались декоративный лук, медуница, седум, котовник, лабазник, осока, лиатрис, тимьян, щучка, шалфей, кровохлебка. Ассортимент многолетних травянистых растений, которые высаживаются, постоянно меняется.

Помимо садовников в летний сезон за цветами ухаживали дорожные предприятия. Они участвовали в поливе газонов и спасли их от засухи. К середине августа зеленое убранство удалось восстановить.

На протяжении летних месяцев в Александровском саду проходил Фестиваль цветов. Цветники посвятили Году науки и технологии. В озеленении города принимали участие подростки.

Фото: Piter.TV