Видео: как петербургские садовники украсили Александровский сад к Фестивалю цветов

Семь цветочных композиций посвящены Году науки и технологии в России

В этом году композиции составлены из 25 тысяч растений, среди них петунии, бегонии и герани. В оформлении приняли участие садово-парковые предприятия города и начинающие ландшафтные дизайнеры.

На площади 250 м² раскинулись цветочные инсталляции на различные темы: человек и общество, энергетика будущего, освоение Крайнего Севера. Дельфин, созданный из мраморной крошки, обращает внимание петербуржцев на проблему глобального потепления. Еще один цветник посвящен медицине и российским врачам.

Традиционно Фестиваль цветов откроется 12 июня – в День России. Полюбоваться красочными ансамблями с видом на Исаакиевский собор петербуржцы и гости города все лето, а до 12 июля проходит голосование за лучший цветник.

Видео, фото: Piter TV.