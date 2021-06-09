  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:11
175
Daria26 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Видео: как петербургские садовники украсили Александровский сад к Фестивалю цветов

0 0

Семь цветочных композиций посвящены Году науки и технологии в России

В этом году композиции составлены из 25 тысяч растений, среди них петунии, бегонии и герани. В оформлении приняли участие садово-парковые предприятия города и начинающие ландшафтные дизайнеры.

На площади 250 м² раскинулись цветочные инсталляции на различные темы: человек и общество, энергетика будущего, освоение Крайнего Севера. Дельфин, созданный из мраморной крошки, обращает внимание петербуржцев на проблему глобального потепления. Еще один цветник посвящен медицине и российским врачам. 

Традиционно Фестиваль цветов откроется 12 июня – в День России. Полюбоваться красочными ансамблями с видом на Исаакиевский собор петербуржцы и гости города все лето, а до 12 июля проходит голосование за лучший цветник. 

Видео, фото: Piter TV.

Теги: александровский сад, фестиваль цветов
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Репортажи,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии