На Приморском шоссе водитель "Рено" врезался в столб

К счастью, никто не пострадал.

Во вторник, 8 января, на Приморском шоссе перед Сестрорецком, по направлению из Петербурга, автомобиль "Рено Дастер" врезался в столб. Об этом сообщает мобильный корреспондент.

По всей видимости, попал в колею, в результате чего машину развернуло уточняет он

На кадрах видно, что у машины есть поврежления: разбит бампер, фары и помят капот.

На месте работают дорожные службы.

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Видео и фото: Piter.TV