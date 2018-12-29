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Вчера, 19:30
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IRINA_CHALKINA
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На Приморском шоссе водитель "Рено" врезался в столб

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К счастью, никто не пострадал.

Во вторник, 8 января, на Приморском шоссе перед Сестрорецком, по направлению из Петербурга, автомобиль "Рено Дастер" врезался в столб. Об этом сообщает мобильный корреспондент.

По всей видимости, попал в колею, в результате чего машину развернуло

уточняет он 

На кадрах видно, что у машины есть поврежления: разбит бампер, фары и помят капот.

На месте работают дорожные службы.

Ранее мы сообщали о том, что Петербуржцам не понравилась темнота на выставке ледяных скульптур

Видео и фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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