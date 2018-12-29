На Приморском шоссе водитель "Рено" врезался в столб

Во вторник, 8 января, на Приморском шоссе перед Сестрорецком, по направлению из Петербурга, автомобиль "Рено Дастер" врезался в столб. Об этом сообщает мобильный корреспондент.
По всей видимости, попал в колею, в результате чего машину развернуло
уточняет он
На кадрах видно, что у машины есть поврежления: разбит бампер, фары и помят капот.
На месте работают дорожные службы.
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Видео и фото: Piter.TV
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