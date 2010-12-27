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На Приморском шоссе появится южный и северный съезд к "Лахта Центру"
Сегодня, 19:23
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nadezhda_sib

На Приморском шоссе появится южный и северный съезд к "Лахта Центру"

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Строительство будет финансироваться из бюджета РФ.

Специалисты проверили достоверность определения сметной стоимости строительства съездов с Приморского шоссе для подключения "Лахта Центра" к дорожно-уличной сети Петербурга. Пресс-служба Главгосэкспертизы РФ в Северной столице сообщила о том, что по итогам рассмотрения было выдано положительное заключение. 

Согласно проекту, съездов будет два: северный и южный. Протяженность северного составит 980 метров, он соединит Приморское шоссе и перспективное кольцевое пересечение у многофункционального комплекса. Южный съезд длиной около 440 метров протянется от перспективного кольцевого пересечения до Приморского проспекта и улицы Савушкина. 

Скорость движения на двухполосных путепроводах составит 40 км/час. Срок эксплуатации эстакад - 100 лет. 

Работы в рамках второго этапа реконструкции Приморского шоссе пройдут за счет средств из федерального бюджета. 

Ранее стало известно, что в "Лахта Центре" появится первый в России зал-трансформер

Фото: lakhta.cente.ru

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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