На Приморском шоссе появится южный и северный съезд к "Лахта Центру"

Строительство будет финансироваться из бюджета РФ.

Специалисты проверили достоверность определения сметной стоимости строительства съездов с Приморского шоссе для подключения "Лахта Центра" к дорожно-уличной сети Петербурга. Пресс-служба Главгосэкспертизы РФ в Северной столице сообщила о том, что по итогам рассмотрения было выдано положительное заключение.

Согласно проекту, съездов будет два: северный и южный. Протяженность северного составит 980 метров, он соединит Приморское шоссе и перспективное кольцевое пересечение у многофункционального комплекса. Южный съезд длиной около 440 метров протянется от перспективного кольцевого пересечения до Приморского проспекта и улицы Савушкина.

Скорость движения на двухполосных путепроводах составит 40 км/час. Срок эксплуатации эстакад - 100 лет.

Работы в рамках второго этапа реконструкции Приморского шоссе пройдут за счет средств из федерального бюджета.

Ранее стало известно, что в "Лахта Центре" появится первый в России зал-трансформер.

Фото: lakhta.cente.ru