В "Лахта Центре" создадут уникальный зал-трансформер

Зал не будет иметь аналогов ни в Петербурге, ни в России.

26 октября, в субботу в группе "Лахта Центра " в "ВКонтакте" было опубликовано сообщение, в котором сообщается, что в здании создадут супертехнологичное пространство, способное поменять всю конфигурацию за 10-20 минут.

Зал-трансформер сможет совместить в себе функции лекционной зоны, концертного зала с оркестровой ямой, подиума для модных показов и т.д.

Судя по комментариям наших подписчиков, про обзорную площадку, панорамный ресторан, планетарий в форме шара большинство уже слышали и с нетерпением ждут открытия. Думаем, в этот перечень ожидаемого и неповторимого стоит обязательно добавить зал-трансформер. - отмечают в группе "Лахта Центр"

Лахта Центр - общественно деловой комплекс. Его возводят с 2012 года. Высота небоскреба достигает почти 462 метров, что является рекордным показателем как в России, так и в Европе.

Ранее мы сообщали, "Лахта Центр" и "Газпром Арена" при помощи светошоу поздравили сборную России с выходом в Евро-2020.

Видео: instagram / lakhtacenter