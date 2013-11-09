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На Приморском проспекте пострадала девушка, перевернувшись в черном автомобиле
Сегодня, 22:41
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

На Приморском проспекте пострадала девушка, перевернувшись в черном автомобиле

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Информации о пострадавших не поступало.

В воскресенье вечером, 31 октября, на Приморском шоссе в Петербурге девушка пострадала в дорожном происшествии. Об этом сообщают очевидцы в Telegram-канале "Мегаполис".

Инцидент произошел на Школьной улице. По словам очевидцев, автомобиль перевернулся на бок. Судя по фотографии с места происшествия, две машине не смогли поделить дорогу и в результате пробили ограждение, а затем вылетели на тротуар. Из-за сильного удара черный автомобиль перевернулся. 

Информации о пострадавших не поступало. Известно, что на месте уже работают  врачи скорой помощи, спасатели и правоохранители. Сейчас обстоятельства и детали произошедшего выясняются. 

Ранее в Петербурге из-за неработающего светофора "Волга" врезалась в маршрутку.

Фото: Telegram / Мегаполис

Теги: приморский проспект дтп, школьная улица дтп
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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