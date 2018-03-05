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nadiputintseva
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Страшное ДТП на Политехнической парализовало движение машин

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Пользователи соцсетей насчитали 7 разбитых авто.

На севере Санкт-Петербурга собралась серьезная пробка из-за массового ДТП около станции метро "Политехническая". Очевидцы сообщают, что по дороге разбросало сразу шесть автомобилей.

Известно, что инцидент произошел в первой половине дня около дома 24 по Политехнической улице. Автомобилисты рассказали, что одну машину пришлось разрезать, чтобы достать человека.

По другим источникам на трамвайных путях столкнулись семь авто. Пострадала женщина-водитель "Лансера". Ее увезли на носилках.

По предварительной версии, в "Мицубиши" сзади врезался таксист. В результате удара японку выбросило на встречную полосу движения.

Сведения о пострадавших уточняются. Сотрудники ГИБДД устанавливают точные причины случившегося.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что в Самарской области в жутком ДТП погибли 3 человека, в том числе ребенок.

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Теги: дтп , дтп на политехнической , новости спб , происшествия , происшествия спб
Категории: Новости СПб Происшествия ДТП Картина дня

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