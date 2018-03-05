Страшное ДТП на Политехнической парализовало движение машин

На севере Санкт-Петербурга собралась серьезная пробка из-за массового ДТП около станции метро "Политехническая". Очевидцы сообщают, что по дороге разбросало сразу шесть автомобилей.
Известно, что инцидент произошел в первой половине дня около дома 24 по Политехнической улице. Автомобилисты рассказали, что одну машину пришлось разрезать, чтобы достать человека.
По другим источникам на трамвайных путях столкнулись семь авто. Пострадала женщина-водитель "Лансера". Ее увезли на носилках.
По предварительной версии, в "Мицубиши" сзади врезался таксист. В результате удара японку выбросило на встречную полосу движения.
Сведения о пострадавших уточняются. Сотрудники ГИБДД устанавливают точные причины случившегося.
Напомним, ранее Piter.tv писал, что в Самарской области в жутком ДТП погибли 3 человека, в том числе ребенок.