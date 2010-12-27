На Поэтическом бульваре мужчине не дали вытащить навигатор и регистратор из машины

Ночью в Выборгском районе задержали машинного воришку.

Этой ночью сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали на Поэтическом бульваре 42-летнего преступника. Мужчину заметили в 4 часа ночи: он разбил окно Fiat Doblo и пытался вытащить из нее все ценное. На момент задержания в карманах у подозреваемого были найдены навигатор и видеорегистратор. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны.

Отметим, что силовики заметили 42-летнего петербуржца во время ночного патрулирования. ЧП произошло во дворе дома № 2. После задержания воришку направили в 57-й отдел полиции, теперь его ждут следствие и суд.