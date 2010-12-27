Пьяный мужик пытался ограбить детский лагерь в Петербурге

В Петербурге задержан 41-летний мужчина. Он проник на территорию детского лагеря в Курортном районе с преступными целями.

Во вторник, 5 декабря, вневедомственная охрана Росгвардии по Петербургу задержала пьяницу, который залез в окно детского лагеря под Петербургом. ЧП случилось поздно вечером в Курортном районе. Сообщается, что 41-летний выпивший петербуржец захотел совершить кражу из нежилого помещения в поселке Серово.

Он разбил стекло в окне на первом этаже дома № 16 по Рощинскому шоссе. К счастью, вся территория детского оздоровительного лагеря находилась под охраной Росгвардии. Через несколько минут на место ЧП приехали силовики, они задержали пьянчугу и доставили его в отдел полиции. Разомлевший от выпитого гражданин не сумел даже выбрать из "западни", не то что убежать от полиции. Теперь его ждут следствие и суд.