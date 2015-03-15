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Неизвестные мужчины подожгли припаркованную машину во дворе на Пискарёвском проспекте

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Владелица иномарки утверждает, что ей никто не угрожал.

В ночь на четверг, 15 декабря, во дворах на Пискарёвском проспекте произошёл поджог иномарки. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и области, машина вспыхнула по вине неизвестных хулиганов. 

Судя по записи камер видеонаблюдения, к авто подошли двое мужчин, один  из которых бросил вперед неустановленный предмет. В результате иномарку объял огонь. 

Автомобиль принадлежит сотруднице железной дороги. Женщина сообщила о произошедшем в правоохранительные органы, отметив, что у неё нет недоброжелателей и ей никто не угрожал. 

Ранее мы сообщили о том, что на трассе "Кола" сгорела иномарка.

Видео: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области

Теги: автомобильный поджог, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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