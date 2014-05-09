На трассе "Кола" согрела иномарка

Вечером воскресенья, 1 декабря, на трассе "Кола" во Всеволожском районе Ленобласти произошло возгорание автомобиля KIA. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru со ссылкой на свидетелей произошедшего в соцсетях.
Пожар случился около 21:00. Вскоре в сторону Ладожского моста образовалась внушительная пробка.
Информацию о возгорании подтвердила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону. На устранение возгорания выехали 8 человек состава. Они успешно отбуксировали авто на обочину, чтобы оно не препятствовало движению.
Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти в ДТП погиб 16-летний водитель.
Фото: Piter.TV
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