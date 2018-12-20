На Пискаревском кладбище почтили память жертв блокады

Представители правительства возложили цветы к монументу Матери-Родины.

Накануне празднования 75-летия полного снятия блокады Ленинграда члены Общественной палаты Петербурга почтили память ветеранов, которые захоронены на Пискаревском кладбище. Представители правительства возложили цветы и венки к монументу Матери-Родины.

Председатель Общественной палаты Нина Кукурузова, сегодняшний день стал возможным только благодаря героическому подвигу ленинградцев. По ее словам, героический подвиг до сих пор жив в сердцах петербуржцев.

Стоит отметить, что церемонии возложения цветов прошли и на других кладбищах Петербурга. Цветы к памятной надписи на Невском проспекте, 14, предупреждающей об артобстреле, возложил и временно исполняющий обязанности Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Ранее на сайте: Определены лауреаты премии "Сделано в Петербурге".

Фото: ВКонтакте/Общественная палата Санкт-Петербурга