Определены лауреаты премии "Сделано в Петербурге"

Данная награда присуждается за особые заслуги в развитии промышленного потенциала.

Правительство Петербурга подписал распоряжение о вручении почётного знака "Сделано в Петербурге". Об этом сообщает "78".

По данным пресс-службы Смольного, награду правительства учредили в 2018 году. Награда присуждается за особые заслуги в развитии промышленного потенциала.

Победители в номинациях: "За существенный вклад в рост экспорта" — АО "Диаконт", "За существенный вклад в инновационную деятельность" — АО "Средне-Невский судостроительный завод", "За существенный вклад в модернизацию и расширение производства" — АО "Адмиралтейские верфи", "За существенный вклад в экономику Санкт-Петербурга" — ООО "Объединённые Пивоварни Хейнекен", "За освоение выпуска продукции гражданского назначения (конверсия)" — АО "ОДК-Климов".

Награждать победителей будут в первом квартале 2019 года.