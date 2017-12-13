В Петербурге чиновница пожаловалась в полицию на антипрезидентскую раздачу листовок

В Петроградском районе хотели задержать агитатора с антипрезидентскими листовками, но не успели его поймать.

В Петербурге администрация Петроградского района недовольна активистом с листовками у метро "Петроградская". Он раздавал их и беседовал с жителями города на тему предстоящих выборов. На помощь бороться с молодым человеком вызвали полицию, однако тот быстро скрылся с места еще до приезда правоохранительных органов.

К прибытию стражей порядка агитатора исчез, а после него осталась лишь одна листовка, призывающая к бойкоту выборов. Этот экземпляр сотрудники полиции забрали с собой.

Напомним, что выборы в 2018 году состоятся 18 марта.