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Трое неизвестных избили, ограбили петербуржца и оставили его без машины
Сегодня, 10:43
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nadezhda_sib

Трое неизвестных избили, ограбили петербуржца и оставили его без машины

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Брошенное авто нашли на дороге.

Трое неизвестных избили молодого человека, затолкали его в салон собственного автомобиля и ограбили. После этого они отвезли потерпевшего на Шафировский проспект, высадили его из машины и скрылись. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Преступление произошло утром 17-го июля около дома №16 по Татарскому переулку. Злоумышленники подошли к припаркованной машине молодого человека 1996-го года рождения. Они напали на мужчину. Затем в салоне они угрожали ему пистолетом и ножом, после чего отобрали у него 270 тысяч и печать коммерческой фирмы. Также ему пришлось перевести с карты 6,5 тысяч рублей. 

После этого преступники отвезли жертву на Шафировский проспект и заставили его перевести еще 100 тысяч рублей. Злоумышленники высадили молодого человека из "БМВ" и уехали без него. Машину удалось найти. Она была брошена на дороге. 

По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Разбой". У пострадавшего серьезных травм не обнаружили. Полиция разыскивает преступников.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что иномарка нырнула в яму в асфальте на Варшавской улице

Фото: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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