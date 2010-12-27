Трое неизвестных избили, ограбили петербуржца и оставили его без машины

Брошенное авто нашли на дороге.

Трое неизвестных избили молодого человека, затолкали его в салон собственного автомобиля и ограбили. После этого они отвезли потерпевшего на Шафировский проспект, высадили его из машины и скрылись. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Преступление произошло утром 17-го июля около дома №16 по Татарскому переулку. Злоумышленники подошли к припаркованной машине молодого человека 1996-го года рождения. Они напали на мужчину. Затем в салоне они угрожали ему пистолетом и ножом, после чего отобрали у него 270 тысяч и печать коммерческой фирмы. Также ему пришлось перевести с карты 6,5 тысяч рублей.

После этого преступники отвезли жертву на Шафировский проспект и заставили его перевести еще 100 тысяч рублей. Злоумышленники высадили молодого человека из "БМВ" и уехали без него. Машину удалось найти. Она была брошена на дороге.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Разбой". У пострадавшего серьезных травм не обнаружили. Полиция разыскивает преступников.

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Фото: Piter.TV