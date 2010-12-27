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На Каменноостровском проспекте появился пугающий арт-объект
Сегодня, 13:07
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Rybka123

На Каменноостровском проспекте появился пугающий арт-объект

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Особенно угрожающе объект смотрится в темноте.

Жителей Петроградского района испугал новый арт-объект, который появился во дворе дома 4 по Каменноостровскому проспекту. Снимки работы появились в социальных сетях.

Авторы работы разместили в дырах на кирпичной стене светящиеся шары и желтые хризантемы. В результате получилась угрожающее лицо, рядом с которым неизвестные инсталляторы разместили надпись "Hello, I"m… Садовый гном".
Ранее мы взяли интервью у художника Loketski, который посвятил две  cвои новые работы предстоящим выборам в городе на Неве.

Фото: социальные сети

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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