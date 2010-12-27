На Каменноостровском проспекте появился пугающий арт-объект

Особенно угрожающе объект смотрится в темноте.

Жителей Петроградского района испугал новый арт-объект, который появился во дворе дома 4 по Каменноостровскому проспекту. Снимки работы появились в социальных сетях.

Авторы работы разместили в дырах на кирпичной стене светящиеся шары и желтые хризантемы. В результате получилась угрожающее лицо, рядом с которым неизвестные инсталляторы разместили надпись "Hello, I"m… Садовый гном".

Ранее мы взяли интервью у художника Loketski, который посвятил две cвои новые работы предстоящим выборам в городе на Неве.

Фото: социальные сети