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"Аве президенту". На Петроградке установили статую римского императора с лицом Путина 
Сегодня, 11:14
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IRINA_CHALKINA

"Аве президенту". На Петроградке установили статую римского императора с лицом Путина 

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За основу автор брал статую Адриана, которая установлена в Риме на аллее императоров.

В среду, 11 декабря, стало известно, что на Петроградке установили статую римского императора с лицом Путина. Об этом сообщил на своей страничке в Facebook Алексей Коломенцев.

Необычная статуя появилась на Малом проспекте Петроградской стороны. Монумент установлен на фасаде торгового центра "Европа".

"Если что, так, по версии скульптора, выглядит римский император Октавиан Август",

—отмечает Коломенцев.

Пользователи соцсетей сразу же увидели в римском императоре российского лидера Владимира Путина. Известно, что за основу автор выбрал статую Адриана, которая установлена в Риме.

Ранее мы сообщали о том, что по петербургскому рынку ипотеки "шагает" опасный тренд.

Фото:Алексей Коломенцев/Facebook

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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