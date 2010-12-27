В Петербурге завтра обещают сильный ветер с дождем

МЧС предупреждает о приближении циклона в северную столицу.

МЧС предупреждает, что с ночи 3 октября ожидается морось и дождь, скорость ветра усилится от 7-12 м/с, днем возможны порывы до 15 м/с. По информации Гидрометцентра максимальная температура воздуха достигнет +12, а ночью упадет до +5 . Дождь начнется ночью. Днем небо будет пасмурным и подует юго-восточный ветер.

МЧС предупреждает о том, что нужно сохранять осторожность. Gismeteo передает дождливую погоду на ближайшие три недели.

Иногда прогнозы имеют свойства сбываться. Как недавно и обещал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов, хорошая погода подходит к концу, и на смену задержавшемуся над городом антициклону, благодаря которому дне недели прошли сухими и в меру теплыми, вернутся дожди и ветер.

Напомним, что Петербуржцы прожили без дождя десять дней