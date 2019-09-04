На ПМЭФ-2022 Сбер и "Деловая Россия" договорились о развитии сотрудничества

Стороны планируют также активное взаимодействие с правительством Петербурга.

В рамках XXV Петербургского международного экономического форума Сбер и Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на взаимодействие сторон по вопросам формирования и развития системы консультирования и информационного обслуживания.

Роман Львов, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк: Миссия нашего партнёрства – это в первую очередь поддержка предпринимателей региона. В рамках соглашения мы планируем продолжать сотрудничество по основным направлениям работы с представителями бизнес-сообщества, в частности, оказания консультативной и финансовой помощи. Также мы планируем развивать сотрудничество с интеграцией нефинансовых сервисов и решений экосистемы Сбер.

Дмитрий Панов, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения "Деловой России", координатор "Деловой России" по Северо-Западному федеральному округу: В рамках соглашения, Сбербанк и "Деловая Россия" намерены проводить совместные деловые, образовательные, презентационно-имиджевые мероприятия. Документ является стратегически значимым как для "Деловой России" с позиции поддержки крупнейшего банка РФ, так и для Сбербанка с точки зрения укрепления позиций в системной работе с субъектами малого и среднего предпринимательства.

В рамках соглашения стороны также планируют активное взаимодействие с правительством Санкт-Петербурга для развития системных программ поддержки предпринимательства.

Фото: Piter.tv