На "Острове фортов" открылось новогоднее пространство «Морская зимняя сказка»

Для посетителей подготовили специальные фотозоны, арт-объекты и праздничную иллюминацию.

В Кронштадте открылась площадка "Морская зимняя сказка" на "Острове фортов". Об этом сообщили в пресс-службе парка в воскресенье, 26 декабря.

В этом году организаторы решили объединить темы моря и новогодних праздников перед 350-летним юбилеем Петра Первого. Напомним, что именно этот царь основал Кронштадт и российский флот, а также открыл в государстве традицию отмечать Новый год 31 декабря и 1 января.

На главной площади парка установлена большая елка. Ее украсили игрушками, которые подготовили пенсионеры и дети-инвалиды. Кроме того, оформлением занимались участники акции "Народная елка" - художники, артисты и музыканты.

Отмечается, что "Морская зимняя сказка" - это не только украшенная новогодними атрибутами площадка на "Острове фортов", но и проект, в рамках которого более 4 тыс. маленьких жителей города получат сладкие подарки. Дизайн наборов подготовил для малышей художник Андрей Попов.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Конюшенной площади открылась ледовая арена.

Фото, видео: пресс-служба "Остров фортов"