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На Ораниенбаумской улице нашли подозрительную коробку
Вчера, 22:45
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IRINA_CHALKINA

На Ораниенбаумской улице нашли подозрительную коробку

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На место выехали экстренные службы .

В пятницу, 15 марта, на Ораниенбаумской улице обнаружили подозрительную коробку. Об этом сообщают в правоохранительных органах.

О подозрительном предмете петербуржцы поспешили сообщить в соответствующие органы. Так, вечером на место выехали экстренные службы. Как оказалось, предмет не представлял никакой опасности.

По словам служб, "бомбой" оказался сломанным кейсом от игровой приставки Playstation.

Ранее мы сообщали о том, что Петербургские подростки забрались по водосточной трубе на здание банка

Фото:pixabay

 

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Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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