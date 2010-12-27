На Ораниенбаумской улице нашли подозрительную коробку

На место выехали экстренные службы .

В пятницу, 15 марта, на Ораниенбаумской улице обнаружили подозрительную коробку. Об этом сообщают в правоохранительных органах.

О подозрительном предмете петербуржцы поспешили сообщить в соответствующие органы. Так, вечером на место выехали экстренные службы. Как оказалось, предмет не представлял никакой опасности.

По словам служб, "бомбой" оказался сломанным кейсом от игровой приставки Playstation.

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